Fiesta de graduación terminó en caos por una canción; padre se molestó por la letra

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en caos durante una fiesta de graduación realizada en la madrugada del sábado 13 de diciembre, en Recife, Brasil. El evento, organizado para estudiantes del Colegio Madre de Deus, se vio interrumpido por una confrontación entre padres de familia, alumnos y el personal encargado de la música.

De acuerdo con testigos, el conflicto se originó cuando un padre de familia, que se encontraba entre los asistentes y presuntamente bajo los efectos del alcohol, reaccionó con molestia tras la reproducción reiterada de una canción que consideró inapropiada. El hombre subió al escenario y encaró al DJ, exigiéndole que suspendiera la música y detuviera la fiesta.

La controversia giró en torno al tema 'Helicóptero', de DJ Guuga y MC Pierre, una canción de género funk cuya letra fue considerada ofensiva por algunos adultos presentes. Según un testigo citado por el medio brasileño g1, el ambiente se tornó tenso luego de que la canción sonara por tercera vez, lo que desató la reacción del padre inconforme.

Además del hombre, una mujer también fue grabada reclamando que ese tipo de música no era adecuada para adolescentes. En varios videos difundidos en redes sociales se observa cómo estudiantes vestidos de gala comenzaron a empujarse, mientras algunos padres de familia también se involucraron en los altercados.



Uma confusão marcou a noite de formatura de uma escola particular do Recife, na noite da última sexta-feira (12). O episódio ocorreu no Colégio Madre de Deus, em Olinda, em função de uma música polêmica colocada pelo DJ da festa. pic.twitter.com/B5kJOO9MxO — iG (@iG) December 16, 2025

La institución educativa se pronunció posteriormente y aclaró que no participó en la organización del evento. En un comunicado, el Colegio Madre de Deus indicó que la fiesta fue contratada y coordinada por la productora Super A Formaturas, por lo que las decisiones logísticas y artísticas no estuvieron bajo su responsabilidad.

La canción que generó la polémica fue lanzada en 2019 y describe una situación de violencia y amenazas de carácter sexual, razón por la cual ha sido objeto de críticas en distintos contextos. Pese a la controversia, el tema acumula más de 66 millones de reproducciones en Spotify. En 2023, los artistas publicaron una segunda versión titulada 'Helicóptero 2', que también supera los 10 millones de reproducciones en la misma plataforma.