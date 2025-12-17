Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance más reconocidos de Colombia, continúa fortaleciéndose gracias a su trayectoria, la confianza que ha construido entre los apostadores y la expectativa que despierta cada tarde. Su constancia y alcance nacional lo han posicionado como una alternativa habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte.

Para miles de jugadores, este sorteo representa la oportunidad de alcanzar la llamada “suerte dorada”, motivo por el cual se mantiene entre los favoritos del chance colombiano. A esto se suma la posibilidad de seguir el sorteo en vivo, un factor que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción jornada tras jornada.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los aspectos más llamativos del Dorado Tarde es la diversidad de modalidades de apuesta y los pagos competitivos que ofrece. Estas opciones permiten a los jugadores elegir la forma de participación que mejor se ajuste a sus preferencias:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, haciendo el juego aún más atractivo para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante recordar que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se consolida como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde se convierte en una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.