Bogotá tendrá Feria del Juguete en El Campín durante la temporada navideña

En la feria participan cerca de 100 comerciantes, muchos de ellos pertenecientes a familias jugueteras que han mantenido este oficio por generaciones.

