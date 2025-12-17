Bogotá tendrá Feria del Juguete en El Campín durante la temporada navideña

Bogotá se prepara para recibir una de las tradiciones decembrinas más esperadas por niños y adultos. Del 6 al 24 de diciembre, la Feria del Juguete se realizará por primera vez en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, un cambio de escenario que busca mejorar las condiciones de seguridad y acceso para los visitantes.

El evento, que cumple 25 años de historia, abrirá sus puertas todos los días desde las 9:00 de la mañana, con entrada gratuita, y funcionará durante cerca de 12 horas continuas, permitiendo a las familias recorrer con calma los distintos espacios habilitados.

En la feria participan cerca de 100 comerciantes, muchos de ellos pertenecientes a familias jugueteras que han mantenido este oficio por generaciones. La oferta incluye desde juguetes tradicionales, como balones, muñecos, peluches y juegos de mesa, hasta opciones más recientes como vehículos eléctricos infantiles, carros a control remoto y pistas de gran formato. Los precios, según los organizadores, arrancan desde los 5.000 pesos, lo que permite acceder a opciones para distintos presupuestos.

Más allá de las compras, la feria busca recuperar una experiencia que se ha ido perdiendo con el comercio digital: que los niños puedan ver, tocar y probar los juguetes, mientras las familias comparten tiempo juntos en un entorno pensado para la temporada navideña.



El traslado al sector de El Campín responde a la necesidad de ofrecer un espacio más amplio, visible y organizado, en comparación con ediciones anteriores que se realizaban en zonas cercanas al centro de la ciudad. La nueva ubicación cuenta con mayor flujo peatonal y mejores condiciones logísticas, lo que también beneficia a los comerciantes.

La Feria del Juguete se suma así a la agenda de actividades decembrinas en Bogotá, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan celebrar la Navidad en familia, apoyar el comercio local y mantener vivas las tradiciones asociadas al juego y la imaginación.