Al menos 31 muertos y 80 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Pakistán

Al menos 31 personas murieron y más de 80 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.

"Más de 80 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión en Islamabad. Hasta ahora, 15 personas han sido trasladadas sin vida a distintos hospitales", señaló la administración del distrito de Islamabad en un comunicado publicado en X.

La explosión "ocurrió tras las oraciones del viernes en una mezquita chiita", dijo una fuente policial de alto rango bajo condición de anonimato.

En un comunicado, las autoridades de la capital indicaron que 15 personas murieron en la explosión en la mezquita, y agregaron que "el número de pacientes llevados a los hospitales supera los 80".



En desarrollo....