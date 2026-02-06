En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  /

Mineros atrapados en Guachetá: “Todo nos hace pensar que no están vivos”, dice gobernador

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirma que la mina tenía órdenes de cierre y advierte sobre la precariedad y los riesgos persistentes de la minería ilegal en la región.

