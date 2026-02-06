Tres municipios de Urabá siguen sin gas natural por el invierno: EPM busca llegar este viernes 

Tres municipios del Urabá antioqueño siguen sin gas natural por las graves afectaciones por las lluvias en vías del departamento. En las últimas horas la empresa de servicios públicos logró restablecer el servicio en Apartadó, Chigorodó, Turbo y San pedro de Urabá

El Urabá antioqueño no solo está teniendo que lidiar con las inundaciones que afectan a 10 de los 11 municipios de la subregión, también se vienen presentando problemas en los servicios públicos, en especial por los daños en las vías, como el colapso del puente sobre el río Mulatos, entre Necoclí y San Juan de Urabá, y otro que sufrió daños en 70%, en zona urbana.

El reciente reporte de Empresas Públicas de Medellín indica que por estas dificultades viales al menos tres municipios siguen sin servicio de gas natural, que son Carepa, San Juan de Urabá y Necoclí, aunque para el primer sitio en vehículo ya va en camino. A la par, en las últimas horas se logró restablecer el abastecimiento de este en Apartadó, Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá.

Las afectaciones se presentan porque no había sido posible el arribo del vehículo a la estación descompresora, lo que ha generado la ausencia del suministro de gas natural para los usuarios y clientes de las mencionadas localidades. Luisa María Pérez Fernández, gerente del Gas EPM, explicó las acciones implementadas.



“Desde EPM hemos ajustado toda la operación para llevar el gas comprimido al territorio cambiando la ruta de los vehículos, devolviendo por la costa, llegando hasta Medellín, comprimiendo el gas en Medellín y luego regresando, pasando por el túnel de occidente. En este momento ya están llegando nuestros vehículos al territorio para lograr el abastecimiento de gas”, afirmó.

Según explicó EPM, la prestación del servicio de gas en Colombia está dividida por segmentos, y la empresa participa únicamente en la distribución y comercialización, que incluyen la operación de redes en los municipios y la atención a los usuarios.

En el caso de Urabá, la subregión no se encuentra conectada al sistema nacional de transporte de gas, por lo que la compañía ha dispuesto infraestructura basada en gasoductos virtuales para llevar gas comprimido o licuado a los territorios, con inversiones que superan los 44 mil millones de pesos, para garantizar la confiabilidad y la calidad del servicio.

Por lo pronto, la compañía de servicios públicos recomendó a la comunidad cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos y posteriormente, cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble, si es del caso.