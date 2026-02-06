Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde hace parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla y la variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes consultan resultados todos los días.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 6 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|5 febrero 2026
|1431 - 8
|Chontico Día
|4 febrero 2026
|4659 - 9
Este chance ofrece diferentes opciones de apuesta, adaptadas a diversos estilos de juego y niveles de riesgo:
Esta variedad hace que el Chontico Día sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas son accesibles y flexibles. Se puede jugar desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar cada jugada según el presupuesto y la estrategia personal. Esta facilidad ha sido clave para mantener su popularidad en distintas regiones del país.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales de Colombia.