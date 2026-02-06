En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Más de 107.000 pasajeros viajarán en avión al Carnaval de Barranquilla

Más de 107.000 pasajeros viajarán en avión al Carnaval de Barranquilla

La Aeronáutica Civil proyecta un alto flujo de viajeros entre el 6 y el 18 de febrero, con picos de movilización durante la Guacherna y la coronación de los Reyes del Carnaval.

Publicidad

Publicidad

Publicidad