Más de 107.000 pasajeros viajarán en avión al Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla volverá a llenar los aeropuertos del país. Según proyecciones de la Aeronáutica Civil, más de 107.600 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde la capital del Atlántico durante las festividades, lo que confirma el impacto del evento en el turismo y la conectividad aérea nacional e internacional.

El mayor movimiento de viajeros se concentrará entre el viernes 6 y el miércoles 18 de febrero, fechas que coinciden con los actos más representativos del Carnaval, desde la tradicional Guacherna hasta el Entierro de Joselito. Las cifras reflejan que muchos asistentes llegarán con anticipación y regresarán de manera gradual una vez finalicen las celebraciones.

El día con mayor tráfico aéreo será el viernes 13 de febrero, cuando se realice la Coronación de los Reyes del Carnaval, con más de 12.000 pasajeros proyectados. Le sigue el viernes 6 de febrero, jornada de la Guacherna, en el que se registró un flujo superior a los 11.700 viajeros.

Del 5 al 16 de febrero, Barranquilla vivirá una agenda cultural por el Carnaval Foto: suministrada

Durante eventos como la Batalla de Flores y las Grandes Paradas, la movilización aérea se mantendrá alta y constante, lo que evidencia una demanda sostenida durante varios días. Para la Aeronáutica Civil, estas cifras ratifican la importancia del Carnaval de Barranquilla no solo como expresión cultural, sino también como motor clave del turismo y la economía del país.



La entidad aseguró que mantendrá un seguimiento permanente de la operación aérea y la coordinación con aerolíneas, aeropuertos y autoridades locales para garantizar viajes seguros, eficientes y ordenados durante una de las celebraciones más importantes de Colombia.