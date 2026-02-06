Rescatan a tres personas tras emergencias por lluvias en Sabana de Torres, Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó el rescate de tres personas que permanecían desaparecidas en medio de las emergencias provocadas por las lluvias en el municipio de Sabana de Torres.

De acuerdo con el mandatario departamental, las personas fueron ubicadas y puestas a salvo, luego de las labores adelantadas por los organismos de socorro, que continúan atendiendo múltiples afectaciones en la zona rural.

Sin embargo, la situación más crítica se registra en el corregimiento La Vega, en jurisdicción de Lebrija, donde se confirmó la muerte de un adulto mayor a causa de la emergencia invernal y por lomenos 547 familias damnificadas.

Las autoridades también reportan daños en viviendas y dificultades de acceso por el estado de las vías.



El gobernador indicó que se mantienen comunicaciones permanentes con las alcaldías y líderes locales para coordinar la atención a las comunidades afectadas, que requieren ayudas humanitarias urgentes como alimentos, frazadas y elementos básicos.

“Estamos articulados con las alcaldías, el alcalde Eduard Sánchez, la Dirección de Gestión del Riesgo y todo el equipo de la Gobernación, activando todas las ayudas necesarias desde el departamento y con el apoyo de la comunidad”, señaló.

Los organismos de gestión del riesgo continúan las evaluaciones de daños y el censo de damnificados, mientras avanzan las entregas de asistencia humanitaria en los sectores más impactados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante la temporada de lluvias y atender las recomendaciones oficiales.