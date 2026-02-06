En vivo
Rescatan a tres personas tras emergencias por lluvias en Sabana de Torres, Santander

Rescatan a tres personas tras emergencias por lluvias en Sabana de Torres, Santander

Un adulto mayor falleció en medio de la avalancha en Lebrija en el corregimiento La vega, 11 personas se encuentran desaparecidas.

Viviendas arrasadas por el Río Lebrija.
Viviendas arrasadas por el Río Lebrija.
Imágenes de la Oficina de Gestión del Riesgo.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 6 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

