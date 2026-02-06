Fútbol, fichajes y premios: 6 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 6 de febrero de 2026:

James Rodríguez fue presentado oficialmente en Minnesota United y habló sobre su relación con el nuevo club y sus expectativas.

Jhon Arias será jugador del Palmeiras en las próximas horas, aunque no se confirma oficialmente.

Arranca la quinta fecha de la liga colombiana.

Laura Pausini interpretó el himno italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Faustino Asprilla, se refirió sobre las multas que recibió en el Parma Calcio.

Los jugadores premian a los Mejores del Año y destacan a Hugo Rodallega.

Continúan las negociaciones por Cetré y Riquelme mantiene su interés.

