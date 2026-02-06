Fútbol, fichajes y premios: 6 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 6 de febrero de 2026:
- James Rodríguez fue presentado oficialmente en Minnesota United y habló sobre su relación con el nuevo club y sus expectativas.
- Jhon Arias será jugador del Palmeiras en las próximas horas, aunque no se confirma oficialmente.
- Arranca la quinta fecha de la liga colombiana.
- Laura Pausini interpretó el himno italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.
- Faustino Asprilla, se refirió sobre las multas que recibió en el Parma Calcio.
- Los jugadores premian a los Mejores del Año y destacan a Hugo Rodallega.
- Continúan las negociaciones por Cetré y Riquelme mantiene su interés.
