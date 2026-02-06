La tecnología como un eje transversal del modelo educativo de la UMNG

En un contexto global marcado por la acelerada transformación digital y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la educación superior enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: adaptarse sin perder su esencia. En Colombia, este debate cobra especial relevancia en 2026, cuando universidades públicas y privadas replantean sus modelos académicos para responder a las expectativas de los estudiantes y a las demandas del mercado laboral. En ese escenario, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se posiciona como uno de los actores que busca liderar el cambio desde una visión integral de tecnología, humanismo y sostenibilidad.

Así lo expuso su rector, MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., durante una entrevista en el programa Blu 4.0 de Blu Radio, en la que abordó los retos de la educación superior frente a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los nuevos escenarios de defensa, sin dejar de lado el papel social de la universidad pública. Para Ayala, el cambio tecnológico no es gradual, sino disruptivo. “El mundo ha generado un cambio en la era digital en forma disruptiva, día a día”, afirmó, subrayando que las instituciones educativas deben anticiparse al futuro y no limitarse a reaccionar ante él.

(Cápsula embebida)

Desde la perspectiva de una universidad con una misión histórica ligada a la formación de la fuerza pública, el rector explicó que incluso los escenarios de seguridad y defensa han mutado. “Hoy el escenario de batalla no es solo terrestre, marítimo o aéreo, sino el ciberespacio”, señaló, razón por la cual la UMNG anunció el lanzamiento de una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, así como una fuerte inversión para crear uno de los entornos digitales más avanzados de la región en esta materia. A ello se suma la próxima apertura de una maestría en inteligencia artificial y alianzas estratégicas con empresas tecnológicas globales como Google y Amazon.



No obstante, Ayala insistió en que la tecnología no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como un eje transversal del modelo educativo. “La tecnología no es una herramienta de apoyo, es parte del ADN de la universidad”, explicó. En ese sentido, destacó que la UMNG trabaja en adaptar metodologías, contenidos y pensum a nuevas formas de aprender, en las que los estudiantes llegan al aula con acceso inmediato a información y herramientas de inteligencia artificial.

Esta visión se articula con el plan rectoral “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una hoja de ruta que, según el rector, combina innovación académica con un fuerte enfoque humanístico. “Es una universidad comprometida con los derechos humanos, con la solidaridad y con los ecosistemas”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las políticas de sostenibilidad ambiental, la protección de ecosistemas en sus campus, como el de Cajicá, y los premios de sostenibilidad entregados en 2025 a iniciativas que preservan el recurso hídrico y la biodiversidad.

El bienestar universitario y la movilidad internacional son otros pilares del plan. Ayala reveló que la movilidad académica se incrementó en un 450 %, permitiendo que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 viajen por primera vez a Europa, Asia o Estados Unidos. “Muchos de ellos sacaron su pasaporte y montaron en un avión por primera vez en su vida”, relató, destacando convenios con instituciones como la Universidad de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey y universidades en Estados Unidos y Dinamarca.

Publicidad

En términos académicos, la UMNG ha apostado por programas innovadores como la Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, única en el hemisferio occidental, así como nuevos doctorados orientados a la innovación y el cambio disruptivo. Además, ha invertido más de $22 mil millones de pesos en investigación, lo que le ha permitido escalar posiciones en rankings internacionales como el Times Higher Education, consolidándose como una universidad pública de alto nivel.

Para el rector, el mayor reto de la educación superior es seguir siendo relevante. “Las universidades se tienen que convertir en escenarios atractivos”, afirmó, resaltando que, pese al avance de la inteligencia artificial, hay un límite que no se puede delegar a la tecnología: la formación del liderazgo y el relacionamiento humano. “Nunca vamos a permitir que la inteligencia artificial eduque líderes”, enfatizó.

La entrevista cerró con una invitación abierta a la ciudadanía. El MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., recordó que la UMNG, como universidad pública, ofrece programas gratuitos o de bajo costo, sin límite de edad, y con una oferta amplia en pregrados, posgrados y educación continua. En medio de los grandes cambios que atraviesa la educación, la Universidad Militar Nueva Granada apuesta por un modelo que combine tecnología de punta, excelencia académica y un compromiso profundo con la sociedad y el país.