En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación declaró alerta naranja en red hospitalaria para atender emergencias en Urabá

Gobernación declaró alerta naranja en red hospitalaria para atender emergencias en Urabá

El 90 % de la subregión registra graves daños en viviendas, vías y cultivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad