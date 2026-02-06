Gobernación declaró alerta naranja en red hospitalaria para atender emergencias en Urabá

Una semana va a cumplir la subregión del Urabá antioqueño con grandes afectaciones producto de las fuertes lluvias que han caído sobre buena parte de esa zona de Colombia y ante la inmensa cantidad de personas damnificadas, la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de declarar la alerta naranja en la red hospitalaria departamental.

Según se ha podido conocer, con esta medida se busca establecer algunos lineamientos orientados a reforzar las acciones de vigilancia, preparación y respuesta en salud pública para las cerca de 9.000 familias fuertemente golpeadas por las precipitaciones.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, mencionó que la decisión se tomó para poder fortalecer la capacidad operativa y así poderse articular con las IPS y autoridades locales de las zonas más afectadas del departamento.

"A estar alertas para la atención inmediata y el cuidado de la población. Muy especialmente a los hospitales, a que activen sus planes de emergencia, a que dispongan sus ambulancias, sus sistemas de radiocomunicaciones para proteger la vida de los antioqueños", señaló Ramírez.



Explican las autoridades departamentales que con la alerta naranja se realizarán acciones como vacunación, atención psicosocial y protección de poblaciones vulnerables, acompañamiento para la detección y atención oportuna de posibles brotes por enfermedades comunes en las emergencias, así como la verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los albergues.

Finalmente, se activó el Plan Hospitalario de Emergencias en que se revisará la disponibilidad y gestión de los recursos de la red hospitalaria para tener una expansión en la capacidad de atención en salud en las zonas más afectadas del departamento de Antioquia.