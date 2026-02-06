Fuertes lluvias y granizada en Bogotá de este viernes dejaron calles teñidas de blanco

Una tarde pasada por agua vivieron los habitantes de Bogotá este viernes, tras las fuertes lluvias que se registraron en varias localidades de la ciudad. Incluso en algunos lugares cayó granizo.

De acuerdo con el sistema de alerta del Idiger, las precipitaciones se sintieron en los sectores de Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo y Chapinero; no obstante, un sector en el norte, resultó mas afectado.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad advirtió a los conductores que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado, por lo que pidió conducir con precaución.

Asimismo, advirtió que se presenta inundación o encharcamiento en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS con calle 55, sentido norte-sur.



En un sector de la capital del país, cayó granizo, causando que las calles, parqueaderos, parques y hasta canchas de fútbol se tiñeran de blanco. Estas son las imágenes que dejaron las fuertes lluvias de este viernes.

Granizada en Bogotá. Foto: tomada de X.

#LluviasBogotá 🌧️ | 4:00 p.m. Se mantienen las lluvias en el norte de la ciudad, especialmente en Usaquén, con registros de intensidad moderada a alta en algunas estaciones de monitoreo.



🌧️Si vas a salir, lleva la sombrilla y conduce con precaución. https://t.co/gD0yupVsw1 pic.twitter.com/vGTEyGczZh — IDIGER (@IDIGER) February 6, 2026

