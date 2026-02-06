En vivo
Fuertes lluvias y granizada en Bogotá de este viernes dejaron calles teñidas de blanco

Fuertes lluvias y granizada en Bogotá de este viernes dejaron calles teñidas de blanco

De acuerdo con el sistema de alerta del Idiger, las precipitaciones se sintieron en los sectores de Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo y Chapinero.

