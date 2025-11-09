En vivo
Santanderes

Brutal homicidio en Sabana de Torres: joven de 21 años fue hallada con signos de tortura

El cuerpo de Vanesa Amado Cárdenas, de 21 años, fue hallado con múltiples disparos, heridas con arma blanca y signos de tortura en la vereda el Diamante del municipio.

Vanesa Amado Cárdenas de 21 años hallada sin vida en Sabana de Torres, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

