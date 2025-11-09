Brutal homicidio en Sabana de Torres: joven de 21 años fue hallada con signos de tortura

Consternación y rechazo ha causado en Sabana de Torres, Santander, el hallazgo del cuerpo sin vida de Vanesa Amado Cárdenas, una joven de 21 años, en la vereda El Diamante.

Según el reporte preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala, heridas con arma blanca y signos de tortura, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.

La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El alcalde Darío Buchenicou rechazó de manera categórica el hecho y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.



Indignación en Santander por brutal homicidio de una mujer de 21 años en zona rural de Sabana de Torres, hallada con múltiples disparos. Las autoridades buscan a los responsables #VocesySonidos pic.twitter.com/bx1iU6eU5t — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2025

“Rechazamos la violencia contra la mujer y pedimos a las autoridades dar con el o los responsables de este hecho que enluta a la región. Extendemos nuestras condolencias a la familia”, manifestó el mandatario.En un comunicado publicado en redes sociales, la Alcaldía reiteró que el municipio “rechaza y condena el maltrato contra la mujer” y calificó este homicidio como “un hecho cobarde que enluta a los sabaneros”.

La comunidad se encuentra preocupada, pues en el municipio se han registrado varios casos de maltrato y violencia de género que en algunos casos han terminado en muertes. En redes sociales, amigos y familiares lamentaron el crimen de Vanesa, quien dejaba una hija pequeña y se encontraba por culminar sus estudios, buscando mejorar su situación económica.

Publicidad

Varias mujeres del municipio aprovecharon el hecho para denunciar la falta de atención y apoyo institucional. Aseguran que muchas víctimas de violencia son revictimizadas o ignoradas por las entidades locales encargadas de atender estos casos.

“En Sabana de Torres, las mujeres que denuncian abusos rara vez reciben atención real. Son juzgadas o culpadas por lo que les ocurre”, señalaron en mensajes compartidos en redes sociales.

Organizaciones sociales y líderes locales hacen un llamado urgente a las autoridades judiciales y administrativas para que refuercen los mecanismos de protección y garanticen justicia para las víctimas de violencia de género.