Palacio de Justicia
UE-CELAC
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno

Santanderes  / La violencia se toma Rionegro, Santander: Defensoría advierte escalada de tres grupos armados

La violencia se toma Rionegro, Santander: Defensoría advierte escalada de tres grupos armados

El organismo advierte una grave crisis humanitaria por el avance del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el ELN en Rionegro, Santander, donde comunidades rurales viven bajo amenazas, reclutamientos y extorsiones.

