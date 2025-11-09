La violencia se toma Rionegro, Santander: Defensoría advierte escalada de tres grupos armados

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2025 por la presencia de tres grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio en Rionegro, Santander.

El organismo advierte una triple confrontación armada en el municipio de Rionegro, Santander, específicamente en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra.

Según el informe, en esta zona del Bajo Rionegro, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, confluyen estructuras del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que aumenta el riesgo para los habitantes.

El documento señala que el Clan del Golfo ha impuesto una “gobernanza criminal” basada en homicidios, extorsiones y amenazas, aprovechando la ausencia estatal y la débil presencia institucional. Además, alerta sobre el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad de mujeres y líderes sociales.



“La falta de Estado en justicia, educación, salud y saneamiento básico está agravando el riesgo humanitario en esta región”, detalla la Defensoría.

La entidad formuló 28 recomendaciones urgentes al Gobierno nacional, la Gobernación de Santander y las autoridades locales, con el fin de fortalecer la seguridad, la presencia institucional y la protección de la población civil.

De no tomarse medidas inmediatas, señala la Defensoría del Pueblo, es inminente la expansión de los grupos armados que podrían perpetuar el ciclo de violencia y dejar a cientos de familias atrapadas entre el fuego cruzado.