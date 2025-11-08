Capturado en Santander alias 'JJ Guaracas', cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc

En una operación conjunta denominada “Esparta”, la Policía Nacional capturó a Marlon Franco Alvernia, alias 'JJ Guaracas', uno de los principales cabecillas de la estructura 33 de las disidencias de las Farc (GAO-r).

La acción se desarrolló en el municipio de Cimitarra, Santander, donde este hombre se escondía con el propósito de consolidar una estructura armada en la zona. Alias 'JJ Guaracas' tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años y contaba con orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, el capturado hizo parte de la organización desde el año 2010, iniciando como guerrillero raso hasta convertirse en cabecilla de una columna móvil dedicada a cometer delitos de alto impacto.

“Este sujeto enfocó sus esfuerzos criminales en generar extorsiones, homicidios selectivos y diferentes delitos en los municipios de Sardinata y Tibú, en Norte de Santander. Además, participó en acciones violentas contra la Fuerza Pública y estaría vinculado con homicidios de líderes sociales y miembros de comunidades del Catatumbo ocurridos en enero de este año”, precisó el oficial.



Según las autoridades, 'JJ Guaracas' también habría tenido influencia delictiva en los municipios de Bucarasica y zonas rurales del occidente de Norte de Santander, así como en el sur de Santander, entre Cimitarra y Landázuri.

La captura de este cabecilla representa un golpe significativo para las disidencias del frente 33, al reducir su capacidad operativa y de expansión en la región.

El capturado deberá responder por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho de extorsión o actividad delictiva que afecte la seguridad en los municipios, a través de la línea contra el crimen y los canales oficiales de la Policía Nacional.