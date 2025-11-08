En vivo
Santanderes

Capturado en Santander alias 'JJ Guaracas', cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc

El cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc fue sorprendido en Cimitarra, donde permanecía oculto mientras intentaba extender el control del grupo armado en la región.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 8 de nov, 2025

