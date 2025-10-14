Capturados reclutadores de menores para disidencias de las Farc en Tolima: así llevaban a dos

La Policía logró la captura en flagrancia de tres hombres responsables de reclutar y trasladar a menores de edad para una estructura armada ilegal en el centro del país. El procedimiento se llevó a cabo en una carretera que conduce al municipio de Guamo, en el departamento del Tolima.

Los capturados fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez, quienes se movilizaban en un vehículo junto a dos adolescentes de 17 años. Según las primeras versiones, los jóvenes habrían sido reclutados en Nariño y estaban siendo llevados para integrarse a las filas de una disidencia de las Farc que opera en la región.

El operativo se desencadenó cuando los uniformados detectaron un carro estacionado en la vía y procedieron a inspeccionarlo. En su interior encontraron brazaletes alusivos a la organización armada ilegal y notaron que los dos adolescentes no portaban documentos de identificación. Tras varias preguntas y la verificación de datos, se estableció que habían salido de sus lugares de origen con el objetivo de ser entregados a un grupo armado irregular.

Los tres adultos fueron capturados en el lugar y trasladados a disposición de la Fiscalía. Por su parte, los adolescentes fueron llevados a una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos, evitando así su vinculación forzada al conflicto armado.



Una fiscal de la Seccional Tolima presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito. El juez los envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.