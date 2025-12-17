Llega "La Perla" en versión video, la canción de la Rosalía con una trama profunda

Rosalía lanzó este lunes por sorpresa el videoclip de 'La perla', uno de los temas más destacados de su celebrado disco 'Lux', convertida en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción.

Se trata solo de una de las encarnaciones que presenta la catalana en esta producción, siempre protegida frente a los estoques, ya sea de blanco y blandiendo un florete con la equipación de este deporte olímpico, o con un traje a prueba de mordeduras de perro o con las protecciones de un jugador de hockey sobre hielo.

En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda bien a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro, bien a los icónicos cinturones de los campeones de lucha.

Rosalía en concierto // Foto: AFP

El videoclip ha sido dirigido por Stillz, con quien la artista catalana ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como 'Tuya', 'Vampiros' o 'Candy' y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como 'La noche de anoche' con Bad Bunny o 'That's What I Want' de Lil Nas X.



Ha sido estrenado con un pequeño aviso en sus redes sociales tres horas antes de su lanzamiento y en el vídeo no aparecen los cointérpretes del tema, la formación estadounidense Yahritza Y Su Esencia, un trío de hermanos conocidos por su acercamiento a la música regional mexicana y que cuenta con la voz de Yahritza Martínez al frente.

'La perla' es el tema que mantiene desde hace semanas el número 1 en España, con calificación de disco de platino, y el único que permanece entre los diez primeros junto con 'Reliquia', que aparece en novena posición y de momento permanece sin vídeo.

'Lux' alcanzó el número 1 en la Lista Global de Álbumes de Spotify, y doce de las quince canciones del disco se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de la plataforma.