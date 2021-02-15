La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27.ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.La ceremonia, considerada una de las más importantes de la música latina, reconoció a los artistas y compositores destacados del año en diferentes géneros y categorías.A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos:Principales categoríasÁlbum del año: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.Grabación del año: 'Niño' – Milo J.Canción del año: 'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.Compositor del año: Sara Schell.Productor del año: Édgar Barrera.Categorías de popMejor canción pop: 'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.Mejor álbum contemporáneo de pop: '¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz.Mejor álbum de pop tradicional: 'Yo Canto 2' – Laura Pausini.Categorías de música urbanaMejor álbum de música urbana: 'Tropicoqueta' – KAROL G.Mejor interpretación urbana: 'Gil' – Milo J ft. Trueno.Mejor canción urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).Mejor interpretación de reguetón: 'Verano Rosa' – KAROL G ft. Feid.Categorías de rock y música alternativaMejor álbum de rock: 'Shine' – Fito Páez.Mejor canción de rock: 'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning).Mejor canción pop/rock: 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).Mejor álbum de música alternativa: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.Categorías de música tropicalMejor álbum de salsa: 'El Alma En Clave' – Luis Enrique.Mejor álbum de merengue/bachata: 'Chula' – Techy.Mejor álbum tropical tradicional: 'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa.Mejor álbum de música tropical contemporáneo: 'Antes que el tiempo se vaya' – Fonseca.Otras categoríasMejor canción en lengua portuguesa: 'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' – Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso).Mejor video musical corto: 'Sauvignon Blanc' – Rosalía; Noah Dillon (dirección) y Laura Elizabeth Seydel (producción).Mejor video en formato largo: 'FREE SPIRITS (The Film)' – CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray y Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca y Francisco Wechsler (producción).