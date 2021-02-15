En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Vuelos en Estados Unidos
Fondo Milagro
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Rosalía

Rosalía

Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026
Entretenimiento

Rosalía, Milo J y Karol G brillaron en los Latin Grammy 2026: conozca todos los ganadores

Rosalía
Entretenimiento

Rosalía protagoniza junto a su "pareja invisible" el videoclip de 'Sauvignon Blanc'

Rosalía.jpg
Entretenimiento

Llega "La Perla" en versión video, la canción de la Rosalía con una trama profunda

Rosalía en concierto
Entretenimiento

Rosalía regresa a Colombia en 2026: estos son sus precios y localidades

Rosalía firma autógrafos afuera de un estudio de streaming en Buenos Aires
Mundo

Rosalía sorprende en Buenos Aires, firma autógrafos y asiste a concierto sorpresa

Rosalía.jpg
Entretenimiento

Rosalía logra con 'Lux' ser la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard

Rosalía
Entretenimiento

"Lux" de Rosalía trabaja 13 idiomas que se asocian a diferentes emociones

Rosalía conquista Spotify con 'Lux': estrena su álbum en el top 50 Global
Entretenimiento

Rosalía conquista Spotify con 'Lux': estrena su álbum en el top 50 Global

Rosalía.jpg
Entretenimiento

Rosalía se aleja de lo urbano y se adentra a explorar ritmos de música clásica

Rosalía y Yailín 'La Más Viral', se divirtieron en una fiesta
Entretenimiento

Rosalía y Yailín 'La Más Viral', se divirtieron en una fiesta, ¿se aproxima algo?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad