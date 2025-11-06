Rosalía se aleja de lo urbano y se adentra a explorar ritmos de música clásica

Tras una filtración en redes sociales y miles de comentarios de especulación de sus fanáticos, finalmente, este 6 de noviembre el álbum 'Lux' de la Rosalía vio la luz pública, en un viaje de 18 canciones que presentan una etapa de la española alejada de los ritmos del género urbano.

Ritmos de opera clásica al igual que de sus raíces españolas como el flamenco acompañan gran parte de las canciones que componen este álbum, que incluye a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.

Cada canción representa una versión profunda de sí misma y se convierte en un sello sonoro que no se repite tan fácil. Lejos de una idea comercial, deja un mensaje real y sincero de lo que buscaba transmitir en cada composición, demostrando, una vez más, el gran talento como artista que tiene al lograr este tipo de situaciones.

Rosalía // Foto: AFP

Estas son las canciones de 'Lux', el nuevo álbum de la Rosalía

MOV I



Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo Piange Diamanti

MOV II



Berghain

La Perla

Mundo Nuevo

De Madrugá

MOV III



Dios Es Un Stalker

La Yugular

Focu ‘ranni [Physical Exclusive]

Sauvignon Blanc

Jeanne [Physical Exclusive]

MOV IV



Novia Robot [Physical Exclusive]

La Rumba Del Perdón

Memória

Magnolias

'Lux', una Rosalía divina frente a las decepciones terrenales

Con 'Lux', su ambicioso y audaz cuarto disco de estudio que publica este viernes, Rosalía abandona las incertidumbres y decepciones del mundo físico, incluido el encuentro con amantes que son "terroristas emocionales", para, a través de la espiritualidad, abrazarse a sí misma y su poder, como en la portada, y volverse "divina".

Filtrado este miércoles en medio de una gran expectación, ya hay quien la ha elevado a los altares por la nueva vuelta de tuerca en registros al incorporar el canto lírico en 'Berghain', el primer anticipo, en un trabajo que aspira a ser luminoso desde su título de la mano de colaboradores como las españolas Silvia Pérez Cruz y Estrella Morente; la portuguesa Carminho; la islandesa Björk y el estadounidense Yves Tumor.

