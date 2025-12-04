Rosalía regresa a Colombia en 2026: estos son sus precios y localidades

En su álbum Lux, Rosalía salió de su habitual escena urbana -sin perder su esencia- para mostrarse de una manera más profundo de su sentido real de hacer música, desde sonidos muy propios de España con unas apropiaciones del concepto de dejar un mensaje no solo sonoro, sino sentimental.

Mensaje que sus seguidores adaptaron rápidamente y en canciones como “La Perla” encontraron respuesta a algunas inquietudes de ciertas situaciones de la vida, por eso, escuchar este álbum en vivo se volvió en una tarea obligatoria y para ayudar con eso la artista anunció su tan esperada gira mundial en donde, por supuesto, pasará por tierras colombianas.

Cada canción representa una versión profunda de sí misma y se convierte en un sello sonoro que no se repite tan fácil. Lejos de una idea comercial, deja un mensaje real y sincero de lo que buscaba transmitir en cada composición, demostrando, una vez más, el gran talento como artista que tiene al lograr este tipo de situaciones.

Rosalía // Foto: suministrada

Precios y localidades de Rosalía en el Movistar Arena de Bogotá

La cita de los fans con este mensaje de Lux, será el 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Donde por fin se podrá sentir en vivo este material grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.



La preventa comenzará el 10 de diciembre para los clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas) así como aquellas que cuentas con la billetera digital dale!, mientras que la venta general comenzará el 11 de diciembre desde las 10:00 de la mañana, la cual tendrá los siguientes precios por localidades:

Precios por localidad

