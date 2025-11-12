"Lux" de Rosalía trabaja 13 idiomas que se asocian a diferentes emociones

El 6 de noviembre tras meses de esperar, además de una filtración en redes sociales, la cantante española Rosalía estrenó su álbum “Lux”, en donde se alejó de los ritmos y letras habituales del género urbano para auto descubrirse así misma a través de 18 canciones, que no solo cuentan una parte de ella, sino que exploran una manera diferente de hacer música.

. “A través de entender mejor al otro, quizás puedes entender mejor y puedes amar”, expresó en diálogo con The New York Times, pues este álbum trajo consigo un trabajo de 13 lenguas diferentes en donde usó el latín, el siciliano, el ucraniano y hasta el árabe.

Rosalía // Foto: suministrada

¿Por qué influye el álbum de la Rosalía en los sentimientos de las personas?

De acuerdo con una investigación de Preply, que estudia la lingüística, expresarse en otro idioma diferente al materno, amplía la conexión y la apertura emocional. En este caso, “Lux” conecta a unos horizontes y nuevas formas de sentir en comparación de otras canciones y/o álbumes.

Cuando se habla el idioma nativo, las emociones más comunes están ligadas a la identidad cultural y al orgullo. Según esto, el 29 % de los encuestados siente comodidad, el 23 % conexión con su cultura y el 20 % orgullo. Lo cual manifiesta que el idioma materno no solo sirve para comunicar, también hace sentir parte de algo.



Por el contrario, como es el caso de Rosalía con LUX, hablar en otro idioma despierta otro tipo de emociones positivas; según el rastreo un tercio dice que le ayuda a tener la mente más abierta (29,5 %), a sentirse más conectada con los otros (29 %) e, incluso, a sentirse orgullosa de sí misma (27,2 %). Un 28 % dice sentirse más seguro de sí mismo, un 27 % se siente más inteligente y un 19 % más empoderado. Ya sea durante un viaje, en el trabajo o al mudarse al extranjero, estos resultados muestran que aprender idiomas no solo amplía el vocabulario, también transforma la autopercepción, tanto a nivel intelectual como emocional.