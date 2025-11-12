En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Lux" de Rosalía trabaja 13 idiomas que se asocian a diferentes emociones

"Lux" de Rosalía trabaja 13 idiomas que se asocian a diferentes emociones

La nueva apuesta de la artista española va más allá de una simple muestra de su talento, sino una exploración artística más allá de una necesidad comercial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad