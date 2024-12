Rosalía y Yailín 'La Más Viral', se divirtieron en una fiesta, ¿se aproxima algo?

A través de redes sociales fueron difundidos videos de los momentos en los que las cantantes Rosalía y Yailín 'La Más Viral', compartían en una fiesta. Se les puede observar bailando y cantando juntas algunos de sus temas, según comentan en República Dominicana.

Cabe destacar que Yailín ha estado en el ojo del huracán por las polémicas en torno a su expareja y a su música, donde hace pocas semanas se difundieron conversaciones de Anuel AA, donde presuntamente le decía que no la había olvidado. Aun así, el tema no quiso ser tocado más y, por el contrario, toda la atención se le ha dado a sus recientes lanzamientos que aseguran son indirectas para su expareja.

Por otro lado, en cuanto al encuentro en República Dominicana, de las artistas se les vio compartiendo en varios videos tipo selfie donde disfrutaban de la música y de su mutua compañía. En los clips, no solo se divirtieron juntas, sino que también dejaron sonar algunos de sus éxitos más conocidos. Entre ellos destacó "La Fama", el tema de Rosalía junto a The Weeknd, que Yailín reveló ser una de sus canciones preferidas.

Existirá colaboración entre Yilín y Rosalía

Entre tanto, los seguidores de ambas artistas no dudaron en asegurar a través de comentarios en las redes sociales que se aproximaría una colaboración entres las artistas, algo que aún no está confirmado, pero que no se haría extraño, pues se encuentran compartiendo y ambas comparten el amor por la música .

Otros, por el contrario, cuestionan el acercamiento entre ambas, asegurando que Rosalía tiene un nivel más alto y no debería estar asociándose con Yailín.

Los comentarios en los videos difundidos no dieron espera y se pueden leer frases como: "Qué chévere, y Rosalía disfrutaba", "Ahora disfrutar es bajar de nivel", "Pobre Rosalía, por los suelos totales", "Que disfruten, solo hay una sola vida", "Rosalía con la mejor amiga de Karol G ".