Rosalía revela el estreno de su nueva canción junto a Ralphie Choo

La artista española Rosalía confirmó que lanzará una nueva canción titulada "Omega" en colaboración con Ralphie Choo, que estará disponible el próximo 25 de septiembre.

La cantante compartió un video en su canal de WhatsApp donde aparece junto a Choo montada en una montaña rusa. En el vídeo se observa una señal con el título "Omega" y la fecha 25 de septiembre, lo que parece marcar el momento del lanzamiento, coincidiendo además con su cumpleaños.

En las horas previas, Rosalía había adelantado un breve fragmento a capela de lo que podría ser una de sus nuevas canciones, aparentemente una copla, que tal vez formará parte de su siguiente proyecto musical.

En el audio, Rosalía canta: "Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao", un fragmento que compartió con sus seguidores a través de su canal de WhatsApp .

Aunque falta la producción final de la canción, la melodía y letra sugieren que la cantante podría explorar el género de la copla, como ya lo hizo de manera ligera en su primer disco, Los Ángeles (2017), que tenía una marcada influencia flamenca.

En semanas recientes, Rosalía ha estado en el centro de atención tras colaborar con la surcoreana Lisa en la canción New Woman, que ya acumula más de 135 millones de reproducciones. Este trabajo fue su primera pieza inédita desde su colaboración en noviembre de 2023 con Björk, titulada Oral.

En marzo pasado, se supo que Rosalía había tenido una reunión con el famoso compositor español Manuel Alejandro, creador de clásicos como Si amanece y Como yo te amo para Rocío Jurado, así como Yo soy aquel y Qué sabe nadie para Raphael. Manuel Alejandro confirmó que tanto Rosalía como Alejandro Sanz le pidieron escribir un tema para interpretarlo a dúo.

Este nuevo adelanto compartido en su canal de WhatsApp se suma a otro enigma reciente que publicó en su cuenta de Instagram, donde hacía referencia a la letra "omega", la última del alfabeto griego.

Se especula que este podría ser un símbolo clave en su próximo trabajo musical, de la misma manera que la mariposa fue el emblema de Motomami, su más reciente álbum, lanzado en 2022, que ganó el Grammy al mejor álbum de rock o alternativo latino, además de otros cuatro premios en los Latin Grammy , incluido el de álbum del año