Rosalía logra con 'Lux' ser la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard

Rosalía logra con 'Lux' ser la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard

Con 'Motomami' (2022) Rosalía entró por primera vez en esta lista alcanzando el número 33.

