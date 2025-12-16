Medellín levanta el pico y placa por Navidad y vacaciones: estas son las fechas clave

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la medida de pico y placa será levantada durante la temporada de Navidad y vacaciones de fin de año, con el fin de facilitar la movilidad en el Valle de Aburrá.

Según informó el mandatario a través de su cuenta de X, la suspensión del pico y placa irá desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de enero de 2026, ambas fechas incluidas. Durante este periodo no se aplicarán restricciones por número de placa.

Gutiérrez precisó que la medida se reanudará el lunes 19 de enero de 2026, manteniendo los mismos números de placas que rigen actualmente, sin cambios inmediatos en la rotación.

De acuerdo con el anuncio, la nueva rotación de placas se realizará en febrero de 2026, como parte del ajuste periódico que aplican las autoridades de movilidad en la región.



La suspensión del pico y placa aplicará tanto para Medellín como para los 10 municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que garantiza una medida unificada en toda la subregión.

El alcalde explicó que la decisión fue concertada con todos los mandatarios locales y aprobada en la Junta Directiva del Área Metropolitana, realizada el día anterior al anuncio oficial.