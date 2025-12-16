En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín levanta el pico y placa por Navidad y vacaciones: estas son las fechas clave

Medellín levanta el pico y placa por Navidad y vacaciones: estas son las fechas clave

Tras la temporada de fin de año, la medida volverá manteniendo los mismos números de placas que rigen actualmente, sin cambios inmediatos en la rotación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad