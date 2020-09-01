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Blu Radio  / Pico y placa

Pico y placa

Pico y placa regional en Bogotá.
Bogotá

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá por puente festivo?

Pico y placa Medellín.jpg
Antioquia

Prográmese: así rota el pico y placa en Medellín desde este 3 de agosto para el resto de 2026

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Motor

¿Qué días hay más trancón? Vehículos con placas 0, 1 y 5 son los más numerosos en Medellín

Nevado.
Nación

Así funcionará el pico y placa que se reactiva en la vía Manizales-Murillo, zona del Nevado del Ruiz

vehículos parque natural los nevados.jpg
Medio Ambiente

Denuncian muerte de animales y daños ambientales en Los Nevados tras levantarse el pico y placa

Operativos de tránsito.jpg
Santanderes

Así será la rotación del pico y placa en Bucaramanga y el área a partir del 6 de julio

Plan retorno.
Nación

Plan Retorno: disminución en siniestralidad y medidas especiales para el ingreso a Bogotá

Agente de tránsito/Movilidad en Medellín.
Antioquia

Vuelve la medida de pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá; conozca cómo quedó

Pico y placa en Bogotá
Bogotá

¿Hay pico y placa en Bogotá durante Semana Santa?

No habrá pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana
Santanderes

Levantan pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana por Semana Santa

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