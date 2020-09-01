Del 7 al 9 de agosto, Colombia tendrá nuevamente puente festivo, esta vez por la conmemoración de los 207 años de la Batalla de Boyacá y, además, se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali. Pero surgen inquietudes si este evento político trae normativas diferentes en estos días de descanso, incluyendo el pico y placa regional.¿Habrá pico y placa regional en Bogotá este puente festivo?Sí. A través de un comunicado, la Alcaldía le recordó a la ciudadanía que el próximo domingo, 9 de agosto, regirá la medida con normalidad como se hace habitualmente en los puentes festivos de la capital; además, esperan la salida de más de 1.1 millones de carros y el ingreso de otro millón durante estos días.Así funcionará el ingreso a Bogotá este puente festivoDel mediodía hasta las 4:00 de la tarde, podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6, y 8).De las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).Habrá controles durante el ingreso de BogotáNo solamente la medida de pico y placa estará presente en el control de las autoridades, sino que, según la Secretaría de Movilidad, habrá supervisión en puntos estratégicos, coordinación con tránsito y ajustes en algunos semáforos para garantizar el flujo vehícular."Como parte del Plan Éxodo y Retorno, se implementarán ajustes en los tiempos semafóricos en los corredores con mayor demanda, supervisión permanente en puntos estratégicos y coordinación con autoridades regionales, alcaldías de municipios vecinos y concesionarios viales para facilitar los desplazamientos y responder oportunamente ante cualquier novedad", puntualizaron sobre el plan en la ciudad.Estos son los corredores viales habilitadosAutopista Norte.Autopista Sur.Avenida Calle 80.Avenida Calle 13.Avenida Carrera Séptima.Avenida Boyacá (vía al Llano).Vía Suba – Cota.Vía a La Calera.Vía a Choachí.