Secretaría de Movilidad de Cali desmiente cambios en el pico y placa para diciembre

Secretaría de Movilidad de Cali desmiente cambios en el pico y placa para diciembre

La administración aclaró que la medida seguirá vigente sin modificaciones, pese a los rumores difundidos en redes sociales.

