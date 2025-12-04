Secretaría de Movilidad de Cali desmiente cambios en el pico y placa para diciembre

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco Lince, confirmó que el pico y placa vigente se mantendrá sin cambios durante diciembre, desmintiendo así la información que circulaba masivamente en redes sociales sobre una posible modificación para la temporada de Feria.

De acuerdo con Orozco, las publicaciones que sugerían levantar la medida o alterar la rotación de placas eran falsas y estaban generando confusión entre los ciudadanos.



¿Cambia el pico y placa en Cali para diciembre?

“Ha estado circulando información falsa sobre supuestos cambios al pico y placa, incluso que se levantaría la rotación. El pico y placa se mantiene como está, en la rotación actual, hasta el 31 de diciembre”, aclaró el funcionario.

El secretario también anunció que esta semana se dará a conocer cómo operará el pico y placa en 2026. Explicó que el nuevo esquema será similar al implementado durante 2025 y que las fechas y rotaciones serán publicadas para que los ciudadanos puedan revisarlas antes de su firma.

“Estamos próximos a publicar el pico y placa para 2026, básicamente un esquema similar al del 2025. Esa publicación estará disponible esta semana para comentarios de los caleños y posteriormente será firmada”, señaló.



La Alcaldía de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique cualquier información en los canales oficiales antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos.