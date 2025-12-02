Comunidades campesinas protestan y bloquean vías de la ANT en Cali por disputa de predio rural

Desde esta mañana, comunidades campesinas del corregimiento de Zelandia de Dagua, Valle, llevan a cabo un plantón a las afueras de las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras en el centro de Cali, solicitando a la entidad una solución inmediata, ya que un predio ubicado en zona rural de ese municipio fue adjudicado a comunidades indígenas.

Aseguran las comunidades de la zona rural que el predio le pertenece a más de 250 familias que llevan años en ese lugar, quienes se dedican a cultivar diferentes productos que se comercializan en el mercado y que son el sustento de los hogares.

"En ese predio, estas comunidades campesinas tienen ya más de 20 años de estar asentadas ahí y obviamente esto ha generado un descontento y un malestar, por eso, hoy nos trasladamos hasta acá a las oficinas, porque allá quedaron más de 150 familias esperando una noticia o una respuesta por esto que los está aquejando", dijo Abelardo Arroyabe, vocero de la comunidad.

Es por esta razón que, ante la negativa de la entidad, decidieron realizar un bloqueo intermitente cada cinco y diez minutos en las vías aledañas de la Agencia Nacional de Tierras, ocasionando bloqueos en la movilidad de la zona. Piden una respuesta, ya que esta situación ha generado, incluso, confrontaciones entre los mismos habitantes.



"Hemos estado acá toda la mañana, pero nadie nos ha dicho nada. Esto parece que no les interesa lo que pasa con el pueblo y con las comunidades, esto es una falta de interés, por eso ya nos toca bloquear las vías. Les pedimos disculpas, por lo que se pueda causar, pero nosotros queremos ser escuchados. Acá, con el paso de las horas, vamos a intensificar el bloqueo hasta que llegue alguna autoridad que nos pueda atender", dijo Arroyabe.

Por otro lado, comunidades del corregimiento N.° 8, en la zona del río Anchicayá, también realizaron un bloqueo en el sector conocido como El Gallinero, ubicado en el kilómetro 15 de la vía Buenaventura–Cali. Los manifestantes en ese punto exigieron a la Defensoría del Pueblo que se cumpla con el pago de unas indemnizaciones pactadas para el mes de diciembre, correspondientes a la reparación por un daño ambiental que ocurrió en el año 2001.

