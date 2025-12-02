En vivo
Pacífico

Comunidades campesinas protestan y bloquean vías de la ANT en Cali por disputa de predio rural

Desde esta mañana exigen una solución frente a un predio que, aseguran, fue adjudicado a comunidades indígenas pero que, según ellos, les pertenece. Esta situación ha generado incluso confrontaciones.

Bloqueos en Cali por reclamo de campesinos de Dagua sobre adjudicación de tierras
Bloqueos en Cali por reclamo de campesinos de Dagua sobre adjudicación de tierras
Suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

