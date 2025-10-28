Inundaciones en el Bajo Calima, Buenaventura, causan graves afectaciones a viviendas y cultivos

Una grave emergencia se registra en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, debido a las intensas lluvias que se han presentado recientemente. Según las autoridades locales, alrededor de 600 familias resultaron afectadas por las inundaciones que han cubierto viviendas y cultivos de pan coger.

“La situación está muy dura, ya los cultivos están dañados por las inundaciones. El agua llegó a varias casas y somos más de 600 familias afectadas. Necesitamos ayuda porque solos no podemos”, expresó un líder comunitario del sector.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) advirtió que el departamento atraviesa el pico más alto de la segunda temporada de lluvias del año, motivo por el cual se mantiene un monitoreo permanente sobre los principales ríos y afluentes para prevenir emergencias mayores.

De acuerdo con Saúl Ramírez, técnico del área de Meteorología de la CVC, las precipitaciones continuarán hasta el mes de diciembre, con un incremento histórico del 20 % en comparación con años anteriores.



Las autoridades hacen un llamado a las comunidades de las zonas rurales y ribereñas para que se mantengan alertas ante posibles desbordamientos y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.