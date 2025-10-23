Pescadores de Buenaventura temen que sus embarcaciones sean bombardeadas

Luego de que el gobierno de los Estados Unidos confirmará el bombardeo y la destrucción de dos lanchas en aguas del Pacífico, los pescadores de Buenaventura, Valle del Cauca, encendieron las alarmas por lo que pueda pasar en la zona donde adelantan sus faenas de pesca.

Manuel Bedoya, presidente de la Asociación de Pescadores de Buenaventura, explicó que las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal no ingresan a las aguas internacionales.

Sin embargo, dijo que en el pasado algunos pescadores han sido obligados, por grupos armados, a transportar cocaína por esas zonas del Pacífico.

“La gente saca su coca por Buenaventura, eso es cierto porque por aquí sacan la coca, pero el pescador no se le mide a eso porque el riesgo es alto. Lo otro es que lo obligan a que lleven eso” comentó Bedoya.



El líder de los pescadores aseguró que el Gobierno de Donald Trump tiene la capacidad, la inteligencia y la tecnología para adelantar operaciones de interdicción marítima para prevenir y controlar el tráfico de drogas en el Pacífico, como se hacía en el pasado.