Tercer día de bloqueos en la vía a Buenaventura afecta a varios sectores económicos

Se cumplen tres días de bloqueo en la vía a Buenaventura, en los sectores de La Víbora, Cocomar y otros puntos, donde comunidades indígenas, afro y campesinas siguen impidiendo el paso de los vehículos, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública por lograr el despeje del corredor vial.

Estos bloqueos están ocasionando pérdidas a diferentes sectores empresariales, que manifiestan que tener los camiones detenidos en la vía con los diferentes productos les está generando pérdidas millonarias. La Federación Nacional de Avicultores en el Valle, a través de un comunicado, expresó su preocupación.

“El cierre de estas vías, fundamentales para el transporte de insumos, alimentos balanceados y productos terminados, ha provocado retrasos en las operaciones, incremento en los costos de producción y riesgo en el abastecimiento, impactando directamente la productividad y la estabilidad de las empresas avícolas del Valle del Cauca y regiones aledañas”, dice el comunicado.

Otro sector perjudicado es el del servicio de gas natural, que esta mañana tuvo que suspender el servicio para evitar un desabastecimiento en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La empresa Gases de Occidente confirmó que, ante esta alerta, ya se despacharon los camiones que permitirán suministrar el servicio.

“Los camiones que abastecen de gas natural a Buenaventura comenzaron su movilización. Estamos a la espera de garantizar la llegada de estos vehículos a la ciudad de Buenaventura en trayectos de doble vía de forma continua. Cuando la totalidad de los camiones logren su operación normal, se comenzará el proceso técnico para el restablecimiento del servicio de gas natural, procedimiento que se realizará de forma gradual, buscando garantizar las condiciones de seguridad necesarias”, dice el comunicado de la compañía.

En estos momentos hay más de 7.000 vehículos represados en la vía, con más de 150.000 toneladas detenidas sin poder llegar o salir del distrito, sumado a que tanto en la Terminal de Transportes de Cali, como en la de Buenaventura, donde se han suspendido los despachos de buses entre ambas ciudades, lo que ha hecho que cientos de pasajeros estén varados sin poder viajar.

