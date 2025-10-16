Buenaventura, sin gas natural como consecuencia de bloqueos en la vía

Persiste el bloqueo en la vía a Buenaventura en los sectores de La Víbora y Cocomar, donde comunidades indígenas, afro y campesinos impiden el paso vehículos, generando tensiones en estos sectores con los conductores del transporte de carga y pasajeros que intentan pasar las barricadas.

Si bien la Fuerza Pública despejó el punto de bloqueo en la Víbora en la tarde del miércoles, en cuestión de minutos nuevamente los manifestantes se instalaron en esta zona, tras atacar a los miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, lanzándoles piedras y papas bomba desde la parte alta del lugar.

La situación es de completa tensión pues las comunidades que protestan han pinchado las llantas de los vehículo de carga, también se denuncia una presunta agresión a uno de los transportadores quien al parecer habría resultado con quemaduras en su cabeza, tas ser atacado con una botella con gasolina.

"Estamos en la lucha por la vida, la soberanía nacional y la dignidad de los pueblos, nos unimos a la movilización nacional en la actividad que se estará llevando a cabo hasta el día 18 del presente mes. Nos movilizamos por la deuda histórica que el estado tiene con los pueblos indígenas, los consejos comunitarios y los campesinos", indicaron los voceros de estas comunidades.



Por otra parte, son cientos los viajeros que permanecen varados en las terminales de transporte de Cali y Buenaventura por cuenta de este bloqueo. Varias familias perdieron citas médicas, compromisos laborales o no han podido regresar a casa, debido a que los despachos de vehículos entre ambos distritos se encuentra completamente suspendido.

"El día de ayer registramos un número de 200 usuarios que no pudieron llegar a sus lugares de destino, algunos se quedaron pernoctando en nuestras instalaciones. Y las pérdidas económicas también son considerables", indicó Hernán Orbea, coordinador operativo de la Terminal de Cali.

La restricción del paso de vehículos ya comienza a generar afectaciones para la comunidad en el distrito portuario, pues debido al represamiento, se ha imposibilitado la llegada de los camiones que abastecen de gas natural a Buenaventura. Por lo que se inició la restricción del servicio de gas domiciliario en todo el distrito. Según dirigentes gremiales del Valle del Cauca, cada día de bloqueo representa pérdidas superiores a los 10.000 millones de pesos en la región.