Bloqueos en vía a Buenaventura y la Panamericana generan millonarias pérdidas

A esta hora las comunidades indígenas permiten el paso vehicular cada hora en el sector de la Delfina en Buenaventura. Esta manifestación hace parte de la jornada que a nivel nacional se convocó por parte de diferentes colectivos para exigir el cumplimento del Gobierno nacional en la entrega de recursos para el desarrollo de diferentes regiones.

De manera intermitente los manifestantes cierran la carretera en ambos sentidos impidiendo el paso de vehículos de carga, habilitando únicamente un corredor humanitario.

"Daremos paso cada hora, pero no se descarta volver a bloquear completamente la vía, estamos dejando pasar ambulancias únicamente un corredor humanitario", expresó uno de los manifestantes.

Ante este cierre en la vía Buenaventura, sumado al bloqueo que se mantiene en la vía Panamericana a la altura de Rosas, Cauca, el sector empresarial está exigiendo acciones inmediatas para evitar mayor afectación a la economía de la región, ya que las pérdidas son millonarias.



"Vemos con preocupación por el bloqueo Buenaventura, respetamos el derecho a la protesta pero esto debe de ejercerse sin afectar la movilidad, al servicio de salud, estos cierren generan perdidas y desempleo", dijo Juan Manuel Sanclemente director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

Si bien aún no se tiene variaciones en los precios de los alimentos, lo que sí han detectado es la reducción en las cantidades de productos que llegan a las centrales de abasto. El cierre vial en la vía buenaventura ha generado represamiento de vehículos desde hace varias horas, afectando la movilidad en este importante corredor