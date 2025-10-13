Nuevos enfrentamientos en Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, entre ELN y disidencias Farc

Nuevamente la comunidad del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura tuvo que vivir en las últimas horas fuertes combates que se registraron por parte de grupos armados en el sector La Colonia.

El hecho correspondería a enfrentamientos entre el ELN y la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los videos que circulan a través de las redes sociales, se puede observar como hombres armados disparan en las calles de este sector, situación que obligo a cientos de familias a confinarse para evitar heridos.

“Las comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad”, dijo Jefferson Potes, personero de Buenaventura.



Le puede interesar: Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en el Bajo Calima y Magdalena Medio

Según la Defensoría, en el último mes se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados y sumado a esto se reporta un alto riesgo de reclutamiento forzado de menores, situación que enciende las alarmas a las autoridades.

Por su parte, las autoridades confirmaron que en estos momentos se adelantan operaciones en la zona con el objetivo de frenar y contener a las estructuras criminales que se disputan el control del territorio.

