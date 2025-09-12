Tras operativos contra disidencias de las Farc, decretan toque de queda en Campamento, Antioquia

Tras el operativo en el que fueron abatidos alias 'Guillermino' y alias 'Román', cabecillas del Frente 36 de las disidencias, en el municipio de Campamento se decretaron estrictas medidas de seguridad ante la situación de orden público. Una de ellas es el toque de queda nocturno, que se extenderá durante una semana.

Aunque las autoridades en Antioquia habían confirmado recientemente que en el municipio de Campamento había “total normalidad” tras los combates registrados durante un operativo de la Policía Nacional, que dejó cuatro abatidos de las disidencias, la Alcaldía anunció en las últimas horas varias determinaciones relacionadas con el orden público.

Una de las restricciones establecidas es la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero, hombres o mujeres, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, medida que se aplicará de manera indefinida. De forma complementaria, se decretó un toque de queda en la zona urbana que restringe la movilidad de personas entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, el cual regirá hasta el próximo 18 de septiembre.

Entre las medidas también se encuentra el cierre indefinido de la carrera Santander, en el tramo comprendido entre la Cafetería Manzanillo y la esquina del Comando de Policía, donde se prohíbe la circulación y el parqueo de motocicletas, automóviles y demás vehículos automotores entre las 4:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana. Así mismo, quedó prohibido el parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal durante el mismo horario, también de manera indefinida.

Las decisiones se conocieron luego de que en esta zona del Norte de Antioquia fueran abatidos alias 'Guillermino' y alias 'Román', cabecillas del Frente 36, y por quienes las disidencias habrían decidido ejecutar un atentado en la capital antioqueña. El gobernador de Antioquia indicó que en este momento la situación es de normalidad para las comunidades y la Fuerza Pública.

"El alcalde de campamento nos reporta absoluta normalidad. Después de la exitosa operación de la Policía Nacional donde dio de baja a alias 'Román', a alias 'Guillermino' de esa estructura criminal", señaló el mandatario seccional, Andrés Julián Rendón.

Las autoridades locales señalaron que estas medidas, que contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública, buscan garantizar el orden y la seguridad en el municipio, por lo que le pidieron a la comunidad acatarlas de manera responsable.