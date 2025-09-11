Así abatieron a ‘Román’ y ‘Guillermino’, asesinos de policías en Amalfi: detalles de la operación

La Policía confirmó la muerte de Iván Darío Pérez, alias ‘Román’ o ‘Aguilar’, y de Jorge Iván Salazar Ospina, alias ‘Guillermino’, dos de los principales cabecillas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, en un operativo desarrollado en zona rural de Antioquia. Ambos eran considerados los máximos responsables del atentado con explosivos ocurrido el pasado 21 de agosto en Amalfi, donde fueron asesinados 13 policías y fue destruido un helicóptero.

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Román’ ejercía el mando de una comisión de guerrilleros con presencia en Campamento y Yarumal. Con una trayectoria criminal de más de 14 años, había hecho parte de las extintas Farc-Ep y se acogió inicialmente al proceso de paz en Anorí, pero luego desertó para reincorporarse al frente 36 de las disidencias. En la región buscaba expandir el control territorial y confrontaba directamente al Clan del Golfo, generando desplazamientos masivos y confinamientos. Contra él pesaban órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por su parte, alias ‘Guillermino’ era identificado como cabecilla y explosivista de la misma estructura, con influencia en San Andrés de Cuerquía y Toledo. Había ingresado al grupo en 2018 y acumulaba siete años de trayectoria criminal. Este peligroso criminal registraba seis procesos judiciales por terrorismo, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y homicidio. Incluso, había sido capturado en Anorí en 2018 por explotación ilícita de yacimientos mineros, pero volvió a las filas.

Las investigaciones contra esta red criminal incluyeron 35 horas de interceptaciones telefónicas, análisis de equipos incautados, reconocimientos fotográficos y entrevistas. En esos hallazgos, inteligencia de la Policía estableció que los disidentes habían recibido entrenamiento para el uso de drones DJI M30T con capacidad de carga de hasta 16 kilos, empleados para acciones ofensivas y control del narcotráfico y la minería ilegal en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

Así abatieron a ‘Román’ y ‘Guillermino’, asesinos de policías en Amalfi Foto: Ejército

Durante el asalto policial en el que fueron abatidos, también cayeron otros dos integrantes de la estructura, entre ellos una mujer. En el lugar se incautaron armas de fuego, incluidas pistolas Five Seven y Glock, granadas de fragmentación, proveedores para fusiles, radios de comunicación, celulares, explosivos, brazaletes y panfletos alusivos a la estructura 36 de las disidencias.

El director de la Policía, general Carlos Triana, aseguró que se trató de una operación decisiva y coordinada entre unidades de inteligencia y policía judicial. “Se llevó a cabo una operación de asalto que culminó con la neutralización de cuatro integrantes del bloque Magdalena Medio, de las llamadas disidencias de alias ‘Calarcá’. En esta operación fueron abatidos alias Román, cabecilla de la estructura, y alias ‘Guillermino’, explosivista de amplia trayectoria terrorista. Los homicidios de nuestros héroes asesinados en Amalfi no quedarán en impunidad”, dijo.

Triana agregó que las acciones ofensivas contra esta organización continuarán en coordinación con las Fuerzas Militares y enfatizó que los resultados obtenidos son un golpe contundente a las disidencias que intentan afianzarse en Antioquia.