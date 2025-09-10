En Antioquia fue abatido 'Guillermino', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de 'Calarcá'

En un operativo realizado por la Policía Nacional en el municipio de Campamento fue abatido Jorge Salazar, alias 'Guillermo', uno de los cabecillas del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. Aunque no se han dado a conocer datos sobre el procedimiento que terminó con la muerte de Salazar, las autoridades en Antioquia destacaron el resultado de este procedimiento.

Sobre alias 'Guillermino' hay que mencionar que era una pieza fundamental en el organigrama del Frente 36 en Antioquia, ya que según han dado a conocer las autoridades era uno de los hombres que actuaba a la sombra de Óscar Cuadros, alias 'Chejo', cabecilla principal y responsable de múltiples crímenes en el departamento.

Aunque el actuar delictivo de alias 'Guillermino' era temido en Anorí, Valdivia, Briceño, Tarazá, Cáceres y otros, su nombre salió a relucir luego de que las autoridades lo señalan como uno de los responsables del ataque terrorista en donde fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Toros de Amalfi.

Además, hay que mencionar que la Gobernación de Antioquia tenía vigente una recompensa para dar con la captura de alias ‘Guillermino', eran 200 millones de pesos que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había anunciado como medida para tratar de debilitar al grupo de alias 'Calarcá'.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, confirmó desde Estados Unidos el desarrollo de una exitosa operación policial que permitió la neutralización de cuatro integrantes del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias 'Calarcá', entre ellos, alias 'Román'.

Mientras se dan detalles de cómo ocurrió el operativo, las autoridades departamentales reiteran que aún se da una recompensa de 200 millones de pesos por alias 'Guaricho' y alias 'Barbas', cabecillas del Frente 36 y que están siendo buscados intensamente luego del vi atentado ocurrido en zona rural de Amalfi.