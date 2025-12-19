Las cuatro señales clave que le indican que ya debe cambiar su celular y evitar fallas irreversibles

Los teléfonos móviles han acompañado a la humanidad durante años, inicialmente comenzaron como un dispositivo grande similar a los teléfonos fijos que aún existen en los hogares.

Con el tiempo fueron evolucionando hasta llegar a convertirse en aparatos más pequeños e inteligentes, conocidos como smartphones. Hoy en día hay una amplia oferta en el mercado, por lo que constantemente las personas cambian de celular, pero ¿es necesario el cambio? Estas son las señales que indican que el dispositivo ya cumplió con su ciclo de vida útil.

Las cuatro señales clave que le dicen que ya debe cambiar su celular

Se cree que un celular comienza a fallar o quedarse atrás, en cuanto a tecnología, cuando se vuelve lento, se congela, las aplicaciones no responden o incluso cuando ya no recibe actualizaciones de software.

Estas son las cuatro señales clave que las personas deben tener en cuenta, pues avisan que el teléfono móvil ya ha cumplido con su vida útil:



Celular fallando. Foto: Freepik.

1. Pérdida de actualizaciones

Esta es una de las primeras señales que el teléfono comienza a mostrar, pues al no recibir parches de actualizaciones de software y de seguridad, el aparato queda expuesto a hackers, malware y empieza a tener problemas de rendimiento.



2. El celular se descarga muy rápido

Tal vez sea una de las mayores razones por las que se cambia el aparato, que la batería no dure el tiempo suficiente quiere decir que el aparato está perdiendo su capacidad de carga.

Aunque puede deberse al constante uso de apps, brillo, GPS o herramientas activas al mismo tiempo, también significa que existe un uso ineficiente de energía, un problema de hardware con la batería.

Publicidad

3. Almacenamiento lleno

Cuando un celular muestra señales de que se está quedando sin espacio de almacenamiento, la operación diaria queda congelada, pues debido a eso no recibirá actualizaciones de aplicaciones y tampoco se crearán copias de seguridad para respaldar la información.



4. Las aplicaciones ya no son compatibles

El último factor aparece cuando las apps ya no son compatibles con el celular, esto quiere decir que ya no puede seguir el paso a las empresas matrices que constantemente actualizan sus interfaces como WhatsApp. Debido a ello, el dispositivo se queda sin poder soportar las apliaciones.

