En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asofondos
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno quiere exigir información interna sobre cómo operan campañas políticas en redes sociales

Gobierno quiere exigir información interna sobre cómo operan campañas políticas en redes sociales

La Superintendencia de Industria y Comercio quiere prohibir que se hagan perfiles ideológicos de los ciudadanos y quiere también información sobre la manera en que las campañas políticas están clasificando a sus potenciales votantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad