Asofondos
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Sorteo del Mundial

Murió menor de edad atacada con arma de fuego en Neiva; el agresor sería un adolescente

Murió menor de edad atacada con arma de fuego en Neiva; el agresor sería un adolescente

Los hechos ocurrieron en el sector residencial Neiva Cuarto Centenario. Otro hecho de homicidio ocurrió en el oriente de la ciudad y la víctima es un hombre de 54 años.

