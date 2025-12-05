Impresionante ataque de perro pitbull a un niño en edificio de Barranquilla; revelaron el video

Un impresionante episodio de violencia animal ha estremecido a la comunidad de Barranquilla, luego de que un perro de raza Pitbull atacara a un niño de 10 años en un reconocido edificio ubicado en el norte de la ciudad. El suceso quedó registrado en video y ha generado una profunda conmoción entre los residentes y en las redes sociales.

El incidente ocurrió específicamente en el piso 11 de la torre 1A del conjunto Río Alto en Barranquilla y en el video, autorizado por los padres del menor afectado, se muestra que el animal se desplazaba por la zona sin bozal.

Incluso, en la grabación se observó como un adulto tuvo que intervenir para que el perro dejara de agredir al menor de edad que se encontraba jugando con un amiguito, quien se salvó de ser mordido tras lograr ingresar a uno de los apartamentos.



Este ataque canino pone de manifiesto la preocupación por la seguridad en los espacios comunes y la tenencia responsable de mascotas en conjuntos residenciales, siendo un tema de intenso debate tras la difusión del impactante material.

Vea el video del ataque aquí: