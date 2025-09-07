Publicidad

Mujer de 73 años perdió su brazo tras ataque de pitbull: dueña intentó esconder al perro

Foto: ImageFx / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:04 p. m.

En un lamentable suceso ocurrido el pasado 3 de septiembre de 2025 en México, una mujer de 73 años fue brutalmente atacada por un perro de raza pitbull, dejándole terribles consecuencias.

Como resultado del ataque, la víctima tuvo terribles heridas que desencadenaron en la amputación de su brazo derecho, además de heridas avulsivas y un shock hipovolémico debido a la gran pérdida de sangre.

La gravedad del ataque requirió la intervención del cuerpo médico del sector, quienes trasladaron a la adulta mayor a un hospital de la zona para recibir atención médica urgente.

Foto: redes sociales

Tras el ataque, la hija de la afectada, de 41 años, fue quien alertó a las autoridades, llevando a la intervención inmediata de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La presunta dueña del pitbull, una mujer de 53 años, intentó esconder al perro, de color café, en una habitación cercana a la escena, lo que la familia de la víctima ha considerado una evasión de responsabilidad. Sin embargo, las autoridades lograron su captura y la presentaron ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación por el incidente provocado por su mascota.

Por su parte, el perro implicado está a disposición del personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, que según informaron, está siendo atendido en el protocolo de nienestar animal.

El perro será mantenido en observación en un centro de atención especializado para evaluar su comportamiento y sintomatología, aunque expertos han señalado que su dueña podría recuperarlo tras cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Cabe recordar que, según estudios como el de la Universidad de Helsinki, cerca del 19.3 % de los dueños de pitbulls reportan comportamientos agresivos en sus animales.

Por eso las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos que decidan tener perros de razas especiales ha tener los cuidados necesarios y responsabilidad con la seguridad tanto de las mascotas como de los demás ciudadanos.

