Pitbull acabó con la vida de un chihuahua y su dueña intentó ocultar el cuerpo: quedó en video

Un terrible suceso conmocionó a los habitantes de México por el brutal ataque de un perro pitbull a un chihuahua llamado Bobby.

El hecho se registró este martes 2 de septiembre de 2025, sobre las 9:00 de la mañana. Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en que el pitbull llega sujetando al perro más pequeño por el cuello y sacudiéndolo hasta dejarlo gravemente herido y sin vida.

Tanto el pitbull como el chihuahua se encontraban sin correa en la calle, junto a un tercer perro, lo que ha generado gran indignación entre los ciudadanos.

Tras el ataque, la dueña del pitbull se acercó al lugar de los hechos. En las imágenes se puede observar que el chihuahua aún movía la cola, indicando que seguía con vida, pero la mujer no le dio ayuda.

Por el contrario, la dueña del pitbull tomó el cuerpo del chihuahua, lo metió en una bolsa de plástico negra y lo arrojó a un bote de basura público en la calle, en lo que los usuarios de redes sociales han interpretado como un intentó deshacerse de la evidencia.

Los dueños de Bobby no se enteraron de lo ocurrido hasta que revisaron las cámaras de seguridad, ya que la vecina, supuesta propietaria del pitbull, había negado haber visto al chihuahua cuando le preguntaron sobre su paradero.

En redes sociales, los usuarios han responsabilizado a la dueña del pitbull, afirmando que no tomó las precauciones necesarias teniendo en cuenta que su perro es de raza especial: "La culpa no es del perro, ellos actúan por instinto".

Además, este caso ocurre tan solo unas horas después de que se reportara otro ataque grave de un pitbull, donde una adulta mayor perdió parte de su brazo.

Los ciudadanos han expresado su preocupación por su seguridad frente a este tipo de casos, por eso las autoridades han recordado que, según la ley, los dueños de este tipo de razas deben hacerse responsables del cuidado y la seguridad de ellos, de lo contrario, podrán tener sanciones penales.

