Tragedia en San Alberto, Cesar: un menor de 2 años murió tras ser atacado por un pitbull

Consternación y profundo pesar existe en la comunidad del barrio Altos del Porvenir, en el municipio de San Alberto, sur del Cesar, tras la muerte de un niño de tan solo dos años de edad, quien perdió la vida luego de ser atacado por un perro de raza pitbull.

Según las primeras versiones de este lamentable hecho, el menor se encontraba comiendo en la vivienda cuando parte del alimento cayó al suelo. Al intentar recogerlo, el perro lo atacó de manera repentina, causándole graves heridas.

Pese a que fue trasladado de inmediato al hospital municipal, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Hombre perdió la vida tras ser atacado por un pitbull mientras caminaba por la calle Foto: ImageFx

La tragedia generó indignación entre los habitantes del sector, quienes, en medio de la rabia y la impotencia, decidieron buscar al animal para sacrificarlo y posteriormente lanzarlo al río cercano.

Ante esta situación, las autoridades locales informaron que adelantan labores para recuperar el cuerpo del can y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer en qué circunstancias ocurrió el ataque y quién era el responsable directo del animal.

Este hecho doloroso ha despertado preocupación en la comunidad y reabrió el debate sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente de aquellas catalogadas como potencialmente peligrosas, como lo son los pitbull, rottweiler y otras razas de gran fuerza física. Líderes comunitarios y vecinos del barrio Altos del Porvenir hicieron un llamado a fortalecer las medidas de prevención, advirtiendo que la convivencia con estos animales exige mayores cuidados, responsabilidad y control por parte de sus propietarios.

Mientras tanto, la familia del menor recibe el acompañamiento de allegados y vecinos, quienes permanecen consternados ante la irreparable pérdida. El dolor de esta tragedia se extiende por todo San Alberto, donde la comunidad espera que situaciones similares no vuelvan a repetirse y que este caso sirva como llamado de atención para evitar nuevas víctimas.