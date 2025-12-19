Beéle y Elvis Crespo cierren el año con bailable navideño en los últimos estrenos del 2025

Para cerrar el 2025, nuevamente sorprende Brandón de Jesús con su talento para poner a bailar a todos al lado de una leyenda como Elvis Crespo. Un videoclip con Jorge Barón y "La Patadita dejan un cierre movido de este año demostrando el talento del colombiano de principio a fin.

"Conozco a Beéle desde antes de que firmara con Luyan; sé que tiene un talento enorme porque la primera vez que lo vi fue cantando con su guitarra cuando tenía apenas 15 o 16 años. Esta colaboración nació en Bogotá a principios de este año, cuando me encontré con alguien de su equipo en un centro comercial; me mostró la canción, me encantó y al día siguiente coincidí con Brandon para grabarla. Estoy feliz de colaborar con un artista joven y brillante: me permite añadir algo fresco a mi carrera y conectar con nuevas generaciones", dice Elvis Crespo.

Un bailable de Arcángel se suma a la época de Navidad

Época de baile y 'La Maravilla' no podía quedar por fuera, por eso, presenta una canción con un ritmo pegajoso. "Hoy se guaya", una canción en donde el sabor es protagonista para despertar a más de uno y ponerlo a bailer durante toda la noche.

'Papi Arca' cierra un 2025 con grandes éxitos y todo listo para que el 2026 sea lleno de más música, por eso estará nuevamente en Colombia en concierto en solitario.



Lista de estrenos este última semana del 2025

Pasa otro año cargado de música y los últimos estrenos dejan el abreboca de lo que se espera sea un 2026 con más talento, música, conciertos y producciones. Esta es la última lista del año:



"Bendito" de Zaider y Roc: un tema en el que se reconocen los obstáculos y las dificultades, pero se agradece por los retos superados y por cada paso recorrido. Para los artistas, este tema se define con las palabras: motivación, superación, fe y disfrute pese a las adversidades.

"Chapayeka (Puro Chuky)" de Carin León: una de las grandes voces del regional lanza un álbum de 17 de los más grandes éxitos de la música mexicana reimaginados junto a sus invitados y Antonio Zepeda, quien estuvo a cargo de la producción.

"Rompecabezas" de Maca & Gero: este dúo invita a recordar las lecciones y memorias de la vida, en una época tan profunda conmmo esta y revisar quiénes son a partir de sus propias experiencia, buenas o malas.

"La Última Vez" de Nath: abre un espacio para hablar de procesos internos que muchos evitan poner en palabras. “La Última Vez” se mueve entre confesiones íntimas y decisiones firmes.

"Llegó la Navidad" de Penelope Robin: “Desde que llegué a vivir a Colombia me sorprendí de ver cómo se vive la navidad aquí, las novenas, la familia y la energía que irradia esta época me han inspirado a hacer este proyecto especial para diciembre, quise hacer estas 2 canciones de navidad para compartir con mi público desde los 2 estilos que me caracterizan; 1 como la he vivido aquí en Latinoamérica viviendo en Colombia y con mis raíces Venezolanas y Cubanas y 2 como la vivía en USA cuando era una niña”, dijo.

"Letoka" de Goergy Parra Salvaje y Alan Ramírez: la popular no podía faltar para cerrar el año y que mejor forma que dos grandes representantes del género unidos, para poner una canción al mejor estilo y perfecto para la época, en especial para esos amores pasajeros.

"Mi Beginning" de Wanna: un álbum de 7 tracks originales que combinan reggaeton y trap con toques de pop urbano, interpretados con el flow y registro único de WANNA. que refleja su estilo fresco, atrevido y auténtico.

"Algo real" de Sofia Lafuente: una canción que aborda el momento de cortar una dinámica que dejó de aportar, parte del camino que Sofía viene construyendo desde Eclipse (2024) y que se suma a su trabajo como compositora para artistas como Sebastián Yatra, Morat y Marina Reche.

"Por si mañana no estoy" de Piso 21 y Andrés Cepeda: se convierte en una declaración íntima y necesaria en un tiempo donde el ritmo de la vida deja poco espacio para detenerse a sentir. Piso 21, referentes del pop urbano latino, y Andrés Cepeda, baluarte del romanticismo bogotano, se unen en un bolero que no busca viralidad ni cifras, sino memoria y afecto.

"Mi Locura" de Jorge Celedón y Los Palmeras: habla de un amor que lo cambia todo, lo irracional; lo que toca la puerta sin aviso; lo que provoca guerra entre el deseo y el miedo a enamorarse. Con una letra dedicable.

"Muévelo" de Kali Uchis: un sonido del reguetón vieja escuela llega como protagonista de esta canción, en donde se ve una influencia de un movimiento pegajoso y una energía abrumadora.

"Niño Jesús" de Pipelón: no solo celebra la Navidad como una fecha religiosa, sino como un espacio colectivo donde la familia, el encuentro y la fe se transforman en refugio emocional.

"El rock de la cárcel" de Mateo Castro: “La idea era revivir un clásico que todos conocemos, pero con mi estilo, con un sonido banda que lo hiciera sentir actual, cercano y listo para disfrutarse en cualquier fiesta. Es un homenaje con mucho cariño y respeto”, dijo.

"Soltera" de Sofi la villa: “Esta canción está hecha para todas esas mujeres que después de levantarse, sanar o reinventarse, al dejar una relación, descubrieron que están más fuertes, más hermosas y libres", dijo.

"Jornalero" de Kevin Montoya: una guasca con sabor a carrilera con unos arreglos muy bien logrados con el estilo característico de un artista que conoce la realidad de un Jornalero, demostrando que cuando se viene desde abajo y a punto de pulso se puede levantar y salir adelante.