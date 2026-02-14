Bogotá recibió vacunas contra el VSR y busca reducir hospitalizaciones en recién nacidos

Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida. La Secretaría Distrital de Salud confirmó la llegada de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab, que permitirá una protección inmediata en población priorizada.

Con esta adquisición, financiada con recursos propios, la capital se convierte en la primera ciudad del mundo en implementar de forma autónoma una estrategia híbrida contra el VSR, combinando vacunación materna y anticuerpos monoclonales en bebés con condiciones especiales.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, destacó que la iniciativa busca reducir hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en la primera infancia. “Con la llegada del nirsevimab, Bogotá da un paso clave en la protección temprana de la primera infancia y reafirma su compromiso con estrategias innovadoras que salvan vidas”, afirmó a través de su cuenta de X.

Las dosis serán distribuidas a través de las subredes de salud y la EPS Compensar hacia las instituciones que atienden partos y cuentan con servicios de vacunación, para garantizar su aplicación oportuna y segura. A diferencia de las vacunas tradicionales, el nirsevimab ya contiene anticuerpos formados, lo que permite protección inmediata en los recién nacidos.



Con esto, Bogotá se convierte en la primera ciudad del mundo en poner en marcha una estrategia híbrida de inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio, que es… pic.twitter.com/I1bq5a4I0W — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 14, 2026

La estrategia está dirigida a bebés nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no califican para otros biológicos; recién nacidos desde la semana 36 cuyas madres no fueron vacunadas, y casos especiales como hijos de madres con inmunosupresión o con condiciones médicas complejas. También se priorizará a recién nacidos con enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías congénitas, síndrome de Down con cardiopatía compleja, entre otros riesgos.

El alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que la medida busca disminuir la mortalidad infantil y el impacto del VSR en la ciudad.

“Desde noviembre del año pasado a hoy hemos vacunado a 13.000 madres gestantes. Esto permite que produzcan anticuerpos que, además, protegen a los bebés durante el embarazo. Bueno, hoy llegaron a Bogotá 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal. Lo compramos con fondos propios y a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este anticuerpo permite que se le dé una dosis al niño directamente y lo protege inmediatamente. Esta segunda fase de esta estrategia híbrida permite proteger a los niños que no alcanzaron a ser cubiertos, en cierta forma, por la protección que genera la vacuna a sus madres en el proceso gestante y está enfocada en los niños más vulnerables y con mayores riesgos”, aseguró a través de X.

La Secretaría Distrital de Salud indicó que la aplicación se hará bajo lineamientos técnicos estrictos y que la información completa sobre la estrategia de inmunización está disponible en su portal oficial.