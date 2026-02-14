En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Activan plan de seguridad electoral en Barrancabermeja por riesgo de grupos armados

Activan plan de seguridad electoral en Barrancabermeja por riesgo de grupos armados

Ejército, Armada y Policía reforzarán controles terrestres y fluviales en el Magdalena Medio para garantizar seguridad a votantes y candidatos el 8 de marzo, ante la amenaza de grupos armados.

Refuerzan seguridad en Barrancabermeja para elecciones del 8 de marzo.jpg
Imagen de la alcaldía. Refuerzan seguridad en Barrancabermeja para elecciones del 8 de marzo
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

