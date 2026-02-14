Capturan a cabecilla de Frente Comuneros del Sur que es gestor de paz

Ante un juez con función de control de garantías fue presentado Luis Alberto Villota Rodríguez, alias 'Tito', integrante del grupo ilegal Frente Comuneros del Sur, a quien investigan por los delitos de secuestro, abuso, tortura y asesinato de la líder juvenil Jenith Andrea Rodríguez, del corregimiento de Madrigal, zona rural del municipio de Policarpa en el sector de la cordillera norte de Nariño.

Blu Radio conoció que alias 'Tito' tiene circular azul de Interpol y hoy funge como gestor de paz y sería al parecer el tercero al mando del grupo ilegal Frente Comuneros del Sur en diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las autoridades guardan total hermetismo sobre la captura de Villota, la cual se produjo el pasado jueves 12 de febrero en el Corea de Remolinos y de inmediato fue conducido hasta Pasto, en donde quedó a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva legalización de captura.

Líderes sociales y comunidades del norte de Nariño dijeron que, según las primeras versiones, la joven líder habría sido asesinada porque al parecer mantenía una relación amorosa con un integrante del frente Franco Benavides de más disidencias de las Farc del Estado Mayor Central de alias 'Iván Mordisco'.



Voceros castrences que pidieron el anonimato dijeron que en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho plus y tras una paciente labor de inteligencia se logro la operación con Tareas Ofensivas en coordinación con Policia Nacional DENAR, se logra la captura de Villota quien notificacion azul de interpol por los delitos de Homicidio Agrabado en concurso Heterogeneo con secuestro simple, Desplazamiento forzado Agrabado y tortura y hace parte de la lista de gestores de paz del grupo ilegal Comuneros del sur.

Luis Alberto Villota Rodríguez fue conducido hasta las instalaciones de la URI en Pasto, capital de Nariño.