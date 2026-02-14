Empresa lanzó servicio de motoambulancias: el médico le llegaría hasta la casa

Colombia enfrenta una cruda dificultad en la atención del sistema de salud, y es que los tiempos de espera suelen ser eternos para muchos. De hecho, cifras reveladas por la Fundación Retorno Vital indican que las demoras para acceder a atención médica pasaron de 90 a 150 días y, en varios casos, pueden llegar hasta 200, un problema que al final termina recayendo en los servicios de urgencias.

En medio de ese panorama, una empresa colombiana le apostó a una alternativa diferente y busca llevar la atención médica hasta la puerta de su casa, pero lo hará sobre dos ruedas.



Motoambulancias: startup busca reducir tiempos de atención médica

La empresa MedicApp presentó un servicio de motoambulancias que busca ofrecer atención en tiempos cercanos a los 24 minutos. La idea es descongestionar las salas de urgencias y brindar una valoración médica oportuna sin que el paciente deba trasladarse a una clínica.

Este modelo combina movilidad ágil con tecnología, por lo que cada unidad cuenta con dispositivos médicos apoyados en IA que permiten realizar procedimientos como:



Electrocardiogramas.

Auscultaciones cardiorrespiratorias.

Exámenes de oído y garganta.

Toma de signos vitales.

Ante esto, la información se analiza en tiempo real por un médico remoto, quien orienta el tratamiento del paciente y señala el proceso a seguir.

Reducir los tiempos de atención médica

La propuesta tiene como objetivo atacar uno de los problemas que más afecta al sistema de salud colombiano. Solo el 8 % de la población en Colombia cuenta con planes complementarios de salud, lo que restringe el acceso a la atención domiciliaria. El 92 % restante depende exclusivamente del sistema tradicional.

De acuerdo con Daniel Urrego, CEO de MedicApp, muchas personas recurren a urgencias incluso cuando podrían recibir atención en casa, un problema que termina afectando la respuesta para casos críticos. Con esta iniciativa se busca reducir hasta en un 92 % los casos en los que los usuarios deben trasladarse innecesariamente a una clínica.



Servicio de motoambulancias proyecta llegar a 10.000 hogares

Durante su primer año, la meta es alcanzar 10.000 hogares. Actualmente, MedicApp atiende a más de 40.000 usuarios a nivel nacional y trabaja con más de 300 empresas.

Entre los diferenciales del modelo están:



Planes desde $1.000 por persona.

Inclusión de usuarios del régimen subsidiado y Sisbén.

Cobertura en contextos urbanos y regionales.

Además del servicio de motoambulancias, la plataforma integra consulta virtual, orientación médica, apoyo diagnóstico y atención veterinaria virtual.