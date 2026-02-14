En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Empresa lanzó servicio de motoambulancias: el médico le llegaría hasta la casa

Empresa lanzó servicio de motoambulancias: el médico le llegaría hasta la casa

MedicApp presentó un servicio de motoambulancias que busca ofrecer atención en tiempos cercanos a los 24 minutos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad